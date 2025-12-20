ETV Bharat / health

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
ਲਖਨਊ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਲੀਹਾਬਾਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ (PHF) ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ (PPH) ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ (ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ (ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕਦੇ ਵੀ 34 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.2 ਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਰਨ-ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ (IFA), ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਏ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਲਾਗ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਜਨਮ ਭਾਰ, ਹਾਈਪੌਕਸਿਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਆਸਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਡਿਫੈਕਟ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

