ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : July 22, 2026 at 2:54 PM IST
MICROPLASTICS AND HEART DISEASE: ਪਲਾਸਟਿਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹੋਣ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਦਿਲ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ (ਛੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ) ਪਾਏ ਹਨ।
ਇਤਾਲਵੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 84 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਾਰਟ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਖਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਵਾ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਕਣ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਵਾ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 61 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼: ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ 84% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣ ਪਾਏ ਗਏ।
ਸਥਿਰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼: ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਇਸਕੇਮਿਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਕੁੱਲ 40 ਮਰੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਿਰਫ 40% ਸੀ।
ਆਮ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼: ਆਮ ਧਮਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ 32 ਫੀਸਦੀ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 84% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ 40% ਅਤੇ ਆਮ ਧਮਨੀਆਂ ਵਾਲੇ 32% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣ ਸਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ (ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜੋ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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