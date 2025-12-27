ਬਿਨਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਵਾਸੀਰ-ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰੋ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਬਿਨਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਵਾਸੀਰ-ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰੋ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ
ਬਵਾਸੀਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਪਚਾਰ ਸਿੱਖੋ।
Piles and fissures home remedies: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਬਵਾਸੀਰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ, ਜਲਣ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਵਾਸੀਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼, ਦਸਤ, ਟੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ, ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਵਾਸੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ -
- ਨਿਯਮਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ
ਨਿਯਮਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮਲ-ਮੂਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ
ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਓ। ਸੂਪ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਓ।
- ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਓ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਜਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਣ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਸਮ ਨਮਕ ਘੋਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਜੀਰਾ ਜਾਂ ਸੌਂਫ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਜਾਂ ਸੌਂਫ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਗਲਾਸ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਿਓ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬੈਠੋ
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)