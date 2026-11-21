ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 21, 2026 at 3:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਡੇਨੋਸੁਮੈਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ:
ਇਸ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਵਿਗੜਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਇੰਟ ਸੈੱਲ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 87.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਮਿਲੀ। ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਓਰਲ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਇੰਟ ਸੈੱਲ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮਾ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ:
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਵੀ. ਰਤਨ, ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਵੀ. ਝਾਅ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਭਦਾਡਾ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਠ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖੁਰਾਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਡੇਨੋਸੁਮੈਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਠ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਕੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਛੇ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ:
ਡਾ. ਵੀ. ਰਤਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਪਹਿਲੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਉਸਦਾ ਜਬਾੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਈ ਦੰਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਬੇਅਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੀ-ਕੰਟੂਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।"
36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੀ:
ਡਾ. ਵੀ. ਰਤਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁੱਲ 29 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਠ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
'ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ:
ਡਾ. ਵੀ. ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਇੰਟ ਸੈੱਲ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੇਨੋਸੁਮੈਬ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।