ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ? ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PID) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : May 13, 2026 at 10:51 AM IST
PID SYMPTOMS: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PID) ਯੋਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PID) ਕੀ ਹੈ?
ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PID) ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗ (STI) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਗੋਨੋਰੀਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ PID ਪ੍ਰਜਨਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਤਰਲ ਦੇ ਜੇਬਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੋੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ:-
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ।
- ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ।
- ਬੁਖਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਠੰਢ ਦੇ ਨਾਲ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ।
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਹੋਣਾ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
- ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
- ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ
- ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ PID ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਿਕਾਸ, ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ STI ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। STI ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ PID ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
- ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ
- ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ
- ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ।
- ਡੌਚਿੰਗ ਯੋਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਡੌਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ।
- ਪੇਡੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗ ਹੋਣਾ
ਰੋਕਥਾਮ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ - ਹਰ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੈਕਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ (STIs) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਡੂ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PID) ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। STI ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ STI ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ। STI ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ PID ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ STI ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਹ STI ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ PID ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
