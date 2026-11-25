ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ?
ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : November 25, 2026 at 12:04 PM IST
ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪਾਚਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ, ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੈਚੇਨੀ
- ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਪਾਚਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਜੀ ਮਚਲਾਉਣਾ
- ਉਲਟੀ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਅਨੀਮੀਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DNA ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਢਿੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ H.Pyloro ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਮੋਟਾਪਾ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਐਟ੍ਰੋਫਿਕ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ?
- ਲਿੰਚ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਪਿਊਟਜ਼-ਜੇਗਰਸ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਲੀ-ਫ੍ਰਾਉਮੇਨੀ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਐਡੀਨੋਮੈਟਸ ਪੌਲੀਪੋਸਿਸ
- ਹੇਰੇਡਿਟਰੀ ਡਿਫਊਜ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਕੈਂਸਰ
- ਕੌਮਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸੀਐਂਸੀ
ਜੇਕਰ ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰੀ GI ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-