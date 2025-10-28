ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਾਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ?
Peripheral Artery Disease ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ?ਜਾਣੋ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2025 at 2:04 PM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੈਰਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੋਜ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸੋਜ ਦਿਲ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ PDA ਕੀ ਹੈ।
(PDA) ਕੀ ਹੈ?
Peripheral Artery Disease (PDA) ਇੱਕ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PDA) ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ PAD ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (CAD), ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ PAD ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰਗਰਮ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
Peripheral Artery Disease (PDA) ਦੇ ਛੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਦਰਦ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ), ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ -
ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ
medlineplus.gov ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ, ਦਿਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ-ਅਮੀਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਵੱਛਿਆਂ, ਪੱਟਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਅਕੜਾਅ, ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਠੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ), ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੰਗ ਧਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਝਰਨਾਹਟ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਸੂਈ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨਸਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (CAD) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੋਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਹੋਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਧੱਫੜ, ਜ਼ਖਮ, ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PAD), ਪੁਰਾਣੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਘਾਟ (CVI), ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਲਾਗ, ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)