ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਕੀ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : January 30, 2026 at 4:45 PM IST
ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: A, B, AB, ਅਤੇ O ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ Rh ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਐਂਟੀਜੇਨ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ BMC ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਜਾਂ AB ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
BMC ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ A ਅਤੇ AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦਕਿ AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 9-18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਸੀ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਦਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ AB ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੈਵਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਸੰਚਾਰ ਸਿਗਨਲਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਲਾਗ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-