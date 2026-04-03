ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਿਕਾਡਾ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 3, 2026 at 3:32 PM IST

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ BA.3.2, ਜਿਸਨੂੰ 'ਸਿਕਾਡਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਪ-ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੋਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ?

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਰੇ?

ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ AB ਜਾਂ B ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ COVID-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ AB ਅਤੇ B ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਾਅ COVID-19 ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'Cicada' ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

'Cicada' ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼
  • ਬੁਖਾਰ
  • ਠੰਢ
  • ਖੰਘ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
  • ਮਤਲੀ
  • ਉਲਟੀਆਂ
  • ਦਸਤ
  • ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦੀ ਕਮੀ

'Cicada' ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Cicada' ਦੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 75 ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਉਸੇ ਵਾਇਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪ-ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

