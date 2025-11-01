ETV Bharat / health

ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਹੈ ਕੰਬੂਚਾ: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਬੂਚਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...

KOMBUCHA TEA
ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੰਬੂਚਾ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੰਬੂਚਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਬੂਚਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਬੂਚਾ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਬੂਚਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਕੰਬੂਚਾ ?

ਕੰਬੂਚਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੂਚਾ (SCOBY) ਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬੂਚਾ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਖਮੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਚਾਹ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਬੂਚਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਬੂਚਾ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।

ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਚਰ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਆ ਕਾਤਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਬੂਚਾ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋ ਲੋਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ 220 ਐਮਐਲ ਦੀ ਬੋਤਲ 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

KOMBUCHA TEA
ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਚਰ (Etv Bharat)

"ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਬੂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ 2025 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੀਟਰ ਕੰਬੂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਬੂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਆ ਕਾਤਿਆਲ


120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ

ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਬੂਚਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਪਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਰਿੰਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਬੂਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੰਬੂਚਾ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।"

KOMBUCHA TEA
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰ (Etv Bharat)

"ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਕਿਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਦੀ ਸੌਕਿਨ ਆਈਸ ਟੀ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਬੂਚਾ ਟੀ ਪੀਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।" - ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਆ ਕਾਤਿਆਲ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ?

ਕੰਬੂਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਸਕੋਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਈਯੂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੇਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ, ਜੜੀਬੂਟੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਆਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਟੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 7-14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

KOMBUCHA TEA
ਕੰਬੂਚਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Etv Bharat)

ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਚਾਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਾਇਟਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਪੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

KOMBUCHA TEA
ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕੰਬੂਚਾ (Etv Bharat)

