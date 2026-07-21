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ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ ?

ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ETV BHARAT MONSOON CAMPAIGN
ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 21, 2026 at 3:41 PM IST

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ETV BHARAT MONSOON CAMPAIGN: ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IJDT) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਾਗ, ਡੇਂਗੂ ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਬੁਖਾਰ (DHF) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਡੇਂਗੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (DSS) ਨਾਮਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟਲੇਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ: ਇਸ ਖੋਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਜੋਤੀਦੇਵ ਕੇਸ਼ਵਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ: ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ TAK-003 (Qdenga) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਟੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Qdenga) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੰਸ਼ੀ ਸਾਬੂ, ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਰ. ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾ. ਅਨੁਜ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਾ. ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਚਾਵਲਾ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਅੰਜਨਾ ਰਣਜੀਤ ਮੋਹਨ, ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਐਫ) ਯੂਰਪ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨੀਤੀ ਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ (ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਛਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

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