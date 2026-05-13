ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ?
ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ 102 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 13 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ।
Published : May 13, 2026 at 3:59 PM IST
CARIBBEAN PRINCESS CRUISE SHIP NEWS: ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਫੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੂਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕਰੂਜ਼ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਡੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਐਮਵੀ ਹੋਂਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵਿੱਚ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨਾਮਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3,116 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ।
ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ: ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਟੱਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਲਮਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ - ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੜਵੱਲ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟੀਆਂ, ਬੇਕਾਬੂ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ।
ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹਨ?
- ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਰੋਧਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਵਾਇਰਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਹੇ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨ
ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪੋਰਟ ਕੈਨੇਵਰਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਢੁਕਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਹਰ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
