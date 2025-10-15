ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਨ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲਣਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਕਜ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਸਿਰਫ਼ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫੇਫੜੇ, ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ
- ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
- ਗੰਢਾਂ
- ਸੋਜ
- ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ
- ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਦੌਰਾ
- ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ।
- ਛਾਤੀ, ਕੱਛਾਂ ਜਾਂ ਪਲੰਟਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ।
- ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
