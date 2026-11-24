'Mitwa' ਗਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
Published : November 24, 2026 at 11:37 AM IST
PAKISTANI SINGER SHAFQAT AMANAT ALI: ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਕਭੀ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ' ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਮਿਤਵਾ' ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਾਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਲੀਜ਼ਾ ਬਲਸਾਰਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੇਮਾਟੋ-ਆਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਲਿਊਕੇਮੀਆ
- ਲਿਮਫੋਮਾ
- ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਾਜਮਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਲਾਜਮਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਰਮ, ਸਪੰਜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਲੀਜ਼ਾ ਬਲਸਾਰਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੇਮਾਟੋ-ਆਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ
ਮਾਇਲੋਮਾ ਸੈੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨੂੰ M-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ MGUS ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MGUS ਵਿੱਚ M-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਜਮਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਇਲੋਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ। MGUS ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ, ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਅਤੇ ਲਿੰਫੋਮਾ ਤਿੰਨੋ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਪਲਾਜਮਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਇਟ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਰਗੇ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਫੋਮਾ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ
- ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਲੀਜ਼ਾ ਬਲਸਾਰਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੇਮਾਟੋ-ਆਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੈ। ICMR ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਲਈ ਜਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 55,573, ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੇ 55,349 ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਦੇ 19,426 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
- ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ
- ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਣਾ
- ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
- ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ
- ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪੱਟਾਂ ਕੋਲ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨਾਂ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਹੋਣਾ
- ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ।
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ CBC ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਬਲੱਡ ਸਮੀਅਰ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ।
- ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ-ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ, ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਗਾਇਕ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟ ਡੋਜ ਵਾਲੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
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