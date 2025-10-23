ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋ ਪਛਾਣ
ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
Published : October 23, 2025 at 3:22 PM IST
WHAT CAUSES ANKLES TO SWELL: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਜ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ, ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸੋਜ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੋਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ...
ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ (ਸੋਜ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। AHA ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਰਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਤਲਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DVT ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ-ਥ੍ਰੋਮੋਬਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਮਕ ਸਥਾਈ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਚਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਸਰੀਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਵਿੱਚ। ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਜ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੋਜ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲ ਕਸਰਤ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਤਾ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NCBI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਅੰਤਮ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਡੀਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਜਿਗਰ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ
ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਮਕ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਸੋਜਸ਼ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਗ, ਜਾਂ ਅਲਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)