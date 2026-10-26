1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?
ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 1:16 PM IST
ਪਟਨਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਆਦਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PDSI) ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 40,564 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗਾ
PDSI ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 40,564 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 20,678 ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਏ ਹਨ। 20,678 ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇ- Case History
ਸਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਉਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਏਆਈ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਦਵਾਈ
ਏਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਏਆਈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੀਪੀ-ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਣ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਮੰਨੋ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ,"5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ" ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਪੀ-ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਪੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
'ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟ ਕੇ 50% ਰਹਿ ਗਈ'
ਸਹਰਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 64 ਸਾਲਾ ਮਨੋਜ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਹੁਣ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਗੁਰਦੇ ਹੀ ਸਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਉੱਠਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਆਉਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
- ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਚਿਹਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਥਕਾਵਟ
- ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
- ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ
- ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ
- ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ, ਈਜੀਐਫਆਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ KFT ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ, eGFR ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। - ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ:-
- ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਾਦੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸੈਰ, ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਨੈਫਰੋ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਨਾ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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