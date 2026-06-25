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ਕੀ ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਟਿਲਿਗੋ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

WORLD VITILIGO DAY 2026
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਟਿਲਿਗੋ ਦਿਵਸ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 25, 2026 at 2:23 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਟਿਲਿਗੋ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਟਿਲਿਗੋ ਦਿਵਸ (ETV Bharat)

ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।
  2. ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ।
  3. ਵਾਲ, ਦਾੜ੍ਹੀ, ਭਰਵੱਟੇ ਜਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ।
  4. ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ।
  5. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਮੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਪਰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅੱਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ "ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਨਫਿਡੈਂਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 27 ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।-ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਫੁੱਲਵਿਹਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

  1. ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  2. ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ (ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ): ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਐਕਸਾਈਮਰ ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਇਲਾਜ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

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