ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : February 16, 2026 at 3:51 PM IST
OBESITY IN INDIA: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ (5-19 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰ 0.1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3.1% ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਓਬੇਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ) ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲੰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵੇਲੋਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੋਤੀਦੇਵ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੋਟਾਪਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਡਾ. ਕਾਲੜਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ (UPF) ਦੀ ਖਪਤ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) (ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਮੇਤ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ (UPFs) ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਐਨਸੀਡੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
- ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ।
- 2060 ਤੱਕ ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 72 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 29 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦਾ 2.47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ NP-NCD ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਘੱਟ BMI 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ BMI ≥ 25 kg/m2 (ਵੱਧ ਭਾਰ ਨੂੰ BMI 23–24.9 kg/m2 ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ-ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ICMR-INDIAB) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 254 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਮ ਮੋਟਾਪੇ (BMI ≥ 25 kg/m2) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ 351 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪੇਟ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਘੇਰੇ (WC) ≥ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ≥ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ≥ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ2 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2050 ਤੱਕ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮੋਟੇ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ
ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 579,074 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਨਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਸੀਵੀਡੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਗੁਆਏ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ-ਸਾਲ 21,005,319 ਸਨ। ਮੋਟਾਪਾ T2D ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਜਿਗਰ, esophageal, pancreatic ਅਤੇ ਪੋਸਟਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੂਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 199 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 2.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ (ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 1.02 ਫੀਸਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2060 ਤੱਕ ਲਾਗਤ 72 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 29 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦਾ 2.47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (HCPs) ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ HCPs ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਚਸੀਪੀ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਐਕਟ (NCD) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
WHO, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ NP-NCD ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਾਲਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
"ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸ਼ਣ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ।" -ਡਾ. ਕਾਲਰਾ
