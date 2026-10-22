ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : October 22, 2026 at 2:56 PM IST
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਨੇਟਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਤਾਂ
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ: ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪਾਊਂਡ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ: ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੈੱਡ ਮੀਟ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਖਾਓ: cancer.gov ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ER ਨੈਗੇਟਿਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੀਫੇਰਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲਓ: ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਣ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਕਲੌਕ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ DNA ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ: WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਗੋ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਸਰਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ: ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਾਰਮੋਨਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ: BRCA1 ਅਤੇ BRCA2 ਵਰਗੇ ਜੀਨ, ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।