ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼

ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼
ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
Published : January 10, 2026 at 1:56 PM IST
WHY DO GALLSTONES FORM: ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੀਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਤ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ (ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ), ਮੋਟਾਪਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਓਡੇਨਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਰਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਗ ਪਾਚਨ ਰਸ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਿੱਤ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ...
- ਉਲਟੀਆਂ, ਮਤਲੀ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਐਸੀਡਿਟੀ
- ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਦਰਦ
ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ:
ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿੱਤ ਦੀ ਨਲੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਲੀਆ: ਕਈ ਵਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਪਾਚਨ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਕ ਰਸ ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਬੁਖਾਰ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਔਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਪੀਲੀਆ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਇਟਿਸ: ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡਕਟ ਅਤੇ ਪਿੱਤ ਦੀ ਨਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਿਆ ਪਾਚਕ ਰਸ ਅੰਤੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਪੱਤ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।
- ਲਾਲ ਮੀਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਧਨੁਰਾਸਨ, ਸ਼ਲਭਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਵੰਗਾਸਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੁਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)