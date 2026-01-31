ETV Bharat / health

ਤਾੜੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ...

NIPAH VIRUS INFECTIONS IN INDIA
ਤਾੜੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 31, 2026 at 1:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

NIPAH VIRUS INFECTIONS IN INDIA: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (NCDC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਰਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ CD ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ, NCDC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗ ਰਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰਸ (ਤਾੜੀ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਲਾਰ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ (NiV) ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NiV ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਸੋਕੋਮਿਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

CD ਅਲਰਟ ਕੀ ਹੈ?

CD ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ ਜੋ NCDC ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NCDC, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (NICD) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, NCDC ਛੂਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 2001 ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲੱਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।" ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।

NIPAH VIRUS INFECTIONS IN INDIA
ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ (GETTY IMAGES)

NiV ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ, ਕੰਪਲਿੰਗ ਸੁੰਗਾਈ ਨਿਪਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 1999 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲਖਾਨੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਲਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਚੁਆ ਕਾਵ ਬਿੰਗ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ NiV ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਅ

NCDC ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NiV ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ 22°C 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 3-7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ 18 ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 100°C 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NiV ਸਾਬਣ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਫਾਰਮੇਲਿਨ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਸਟ

NCDC ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਟੀਰੋਪਿਡ ਫਲ ਚਮਗਿੱਦੜ (ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੂੰਬੜੀਆਂ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਨੀਪਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੀਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਫਾਰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਮਗਿੱਦੜ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। NiV ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਰਮਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

NCDC ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ NiV ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਭੋਜਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ સ્ત્રાવ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ NiV ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਕੋਸਾਲ ਸਾਈਟਾਂ NiV ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

NCDC ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ NiV ਲਾਗ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ NiV ਲਾਗ ਹੀਮੇਟੋਜਨਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

  • ਸਾਲ 2001 (ਕੇਸ) 66 (ਮੌਤਾਂ) 45: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਸਿਲੀਗੁੜੀ) / 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿੰਕ; ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਚਾਰ।
  • 2007 (ਕੇਸ) 5 (ਮੌਤਾਂ) 5: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਨਾਦੀਆ)
  • 2018 (ਕੇਸ) 19 (ਮੌਤਾਂ) 17: ਕੇਰਲ (ਕੋਝੀਕੋਡ ਅਤੇ ਮਲੱਪੁਰਮ)
  • 2019 (ਕੇਸ) 1 (ਮੌਤਾਂ) 0: ਕੇਰਲ (ਏਰਨਾਕੁਲਮ)
  • 2021 (ਕੇਸ) 1 (ਮੌਤਾਂ) 1: ​​ਕੇਰਲ (ਕੋਝੀਕੋਡ)
  • 2023 (ਕੇਸ) 6 (ਮੌਤਾਂ) 2: ਕੇਰਲ (ਕੋਝੀਕੋਡ)
  • 2025 (ਕੇਸ) 4 (ਮੌਤਾਂ) 2: ਕੇਰਲ (ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲੱਪੁਰਮ)
  • 2025 (ਕੇਸ) 2 (ਮੌਤਾਂ) 0: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ): ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

TAGGED:

ਤਾੜੀ ਪੀਣਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ
NIPAH VIRUS INFECTION
ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ
NIPAH VIRUS INFECTIONS IN INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.