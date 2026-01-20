ETV Bharat / health

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਪਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

NIPAH VIRUS IN INDIA
NIPAH VIRUS IN INDIA (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 20, 2026 at 11:29 AM IST

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਮਗਿੱਦੜ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
  • ਸਿਰਦਰਦ
  • ਪੇਟਦਰਦ
  • ਖੰਘ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
  • ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ
  • ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ
  • ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ
  • ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੌਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ
  • ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 40% ਤੋਂ 76% ਤੱਕ ਹੈ।

ਨਿਪਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  2. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜਾਂ ਸੂਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
  3. ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਂਧੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
  4. ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
  5. ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
  6. ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।
  7. ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ।
  8. ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ।

ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

  1. ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ, ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਲਾਰ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
  2. ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
  3. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ, ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਫਲ ਖਾਣ ਅਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

