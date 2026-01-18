ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ? ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
NGT ਨੇ ICMR ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Published : January 18, 2026 at 2:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NGT ਨੇ ICMR ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ NGT ਨੇ 8 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਲੁੱਕੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ 'ਪੀਪਲ ਆਰ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਇਨ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜਿੰਗ ਕੈਮਿਕਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਕਾਰ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਇੰਡਸ।' ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
2 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਾਇਣ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ 101 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਪੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਹਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ TCIPP ਨਾਮ ਦਾ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ TDCIPP ਅਤੇ TCEP ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਰਸਾਇਣ?
ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟਸ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਡਰਾਈਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਬਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਬਿਨ ਦੀ ਹਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀਟ ਫੋਮ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਫੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਫਾਈਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਅਰ ਐਕਟ 1981 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ CPCB, ICMR, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
CPCB ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਯਾਤ (MSIHC) ਨਿਯਮ 1989 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਪਦਾਰਥ TCIPP, TDCIPP ਅਤੇ TCEP ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ TCIPP, TDCIPP ਅਤੇ TCEP ਦੇ ਖਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਪਨ ਯੋਗ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ICMR, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ), ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ICMR ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰ ਹਨ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਲਸੀ-ਐਮਐਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।"
ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 18-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੇਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ।-ਡਾ. ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੁਪਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਘੱਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੁਪਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਐਕਸਪੋਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗਨੋਫਾਸਫੇਟ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟਸ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਡੀਐਨਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ, ਐਪੀਜੇਨੇਟਿਕਸ, ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਿਊਮਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੈਂਸਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਹੀਮੈਟੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਲੀਗਨੈਂਸੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਬੀਐਸ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ kf ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
