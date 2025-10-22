ETV Bharat / health

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ।

infants continue crying reason
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 22, 2025 at 12:07 PM IST

New Born Baby Cry Reasons: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ!

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ-

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਨਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਅਲਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਇਕੱਲਤਾ, ਗਿੱਲੇ ਡਾਇਪਰ, ਲਾਗ, ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਰਾਮੀ ਹੋਣਾ

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਣਕੇ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ, ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸਕਣ।

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਡਾ. ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਸੈਫ (UNICEF) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ-

  1. ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  2. ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  3. ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਭਾਫ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
  6. ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਪਥਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  7. ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

[Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।]

