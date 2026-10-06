ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਖਸਰਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਐਲਾਨ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 4:06 PM IST
MEASLES SPREADING RAPIDLY IN THE US: ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਸਰੇ ਦੇ 1,004 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 198 ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਮੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਨੋਨਾਈਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 391 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 24 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਖਸਰਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ (CDC) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,900 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਸਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ "ਖਸਰਾ-ਮੁਕਤ" ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 108 ਖਸਰੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 101 ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਹੀਓ (ਜੋ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਂਗ, ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਿਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਖਸਰਾ?
ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਸਰਾ ਪੈਰਾਮਿਕਸੋਵਾਇਰੀਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਸਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੱਫੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜ (ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ) ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1963 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਸਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਸਰੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਸਰੇ ਨੂੰ ਰੂਬੀਓਲਾ, '10-ਦਿਨ ਖਸਰਾ,' ਜਾਂ 'ਲਾਲ ਖਸਰਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਸਰਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਧੱਫੜ ਲਾਲ, ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਫੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੱਛਣ
ਖਸਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
- ਬੁਖਾਰ, ਜੋ 105°F (40.6°C) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ
- ਵਗਦਾ ਨੱਕ
- ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਕੰਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ)
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪਲਿਕ ਧੱਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਸਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੱਫੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਸਮਤਲ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧੱਫੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱਫੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ਇਨਪੁਟ-ਏਪੀ)
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)