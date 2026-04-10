ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ
ਦਮੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ 'ਲੁਨਸੇਕਿਮਿਗ' ਇਨਹੇਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 10, 2026 at 11:04 AM IST
ASTHMA SYMPTOMS: 2019 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 262 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30-35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਨਹੇਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ 'ਲੁਨਸੇਕਿਮਿਗ' ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸਨੋਫੀ ਦੇ 'ਲੁਨਸੇਕਿਮਿਗ' ਨੇ ਦਮੇ ਅਤੇ CRSwNP ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫੇਜ਼ 2 ਸਾਹ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
'ਲੁਨਸੇਕਿਮਿਗ' ਕੀ ਹੈ?
'ਲੁਨਸੇਕਿਮਿਗ' ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਜਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਹੇਲਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ - IL-13 ਅਤੇ IL-17V. ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹੇਲਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 'ਲੁਨਸੇਕਿਮਿਗ' ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਾ ਮਿਆਰੀ ਇਨਹੇਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।
ਦਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ
ਦਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਦਮੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ, ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਐਲਰਜੀ, ਲਾਗ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਦਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੋਲੰਕੀ
ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਬੱਚੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਅਤੇ ਰੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ, ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਡਣ, ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।--ਡਾ. ਸੋਲੰਕੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-