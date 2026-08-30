ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤਾ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : August 30, 2026 at 11:10 AM IST
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਥ, ਐਨਰਜੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਡਾਈਟ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਟਿਲ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣ, ਸਹੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੰਡਨ, ਸੈਲਿਊਬ੍ਰੀਅਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ BMI ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ORS, TUTF ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਸਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੰਡਨ, ਸੈਲਿਊਬ੍ਰੀਅਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ
ਕੀ ਸਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ?
ਸਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੰਡਨ, ਸੈਲਿਊਬ੍ਰੀਅਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਰਗੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਜਾਂ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੰਡਨ, ਸੈਲਿਊਬ੍ਰੀਅਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਦਦ?
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਆਈਡੀ ਵਰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੰਡਨ, ਸੈਲਿਊਬ੍ਰੀਅਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੰਡਨ, ਸੈਲਿਊਬ੍ਰੀਅਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ ਰਾਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਮਰੀਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
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