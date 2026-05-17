ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 113,440 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 94 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘਾਤਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ...
Published : May 17, 2026 at 4:56 PM IST
NATIONAL DENGUE DAY 2026: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਡੀਜ਼ ਏਜੀਪਟੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 113,440 ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 94 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,866 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 2025 ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 20,866 ਮਾਮਲੇ (12 ਮੌਤਾਂ)
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 13,333 ਮਾਮਲੇ (13 ਮੌਤਾਂ)
- ਕੇਰਲ: 10,239 ਮਾਮਲੇ (49 ਮੌਤਾਂ)
- ਹੋਰ ਰਾਜ: ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਡੇਂਗੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ 2026 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਡੇਂਗੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਚੈਕ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਵਰ ਕਰੋ।" ਇਹ ਦਿਨ ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਡੇਂਗੂ
ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1945 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੇਸ 1956 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਂਗੂ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਬੁਖਾਰ (DHF) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ 1963 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਂਗੂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ DHF ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ 104°F (40°C) ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਮਤਲੀ
- ਉਲਟੀ
- ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ
- ਸੁੱਜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਡੇਂਗੂ, ਡੇਂਗੂ ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਡੇਂਗੂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ (ਪਲੇਟਲੇਟਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਮਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ) ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
- ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ
- ਮਸੂੜਿਆਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ, ਮਲ, ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਟ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਗੰਭੀਰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਾਂ ਨੱਕ, ਮਸੂੜਿਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ)
