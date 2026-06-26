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ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓ...

ਮੈਥਾਡੋਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

PUNJAB AGAINST DRUGS
ਮੈਥਾਡੋਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 26, 2026 at 4:48 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਥਾਡੋਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ (ETV Bharat)

ਮੈਥਾਡੋਨ ਦਵਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਪੀਓਇਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈਥਾਡੋਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  2. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ।
  3. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
  4. ਓਵਰਡੋਜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

  1. ਮੈਥਾਡੋਨ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  2. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਮੈਥਾਡੋਨ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋ ਚੰਗੀ ਹੈ।
  4. ਮੈਥਾਡੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HIV ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2ml ਤੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਾਡੋਨ ਨਾਲ ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ HIV ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਥਾਡੋਨ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਥਾਡੋਨ ਨਾਲ HIV ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

BHARAT AGAINST DRUGS
ਮੈਥਾਡੋਨ ਦਵਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? (ETV Bharat)

ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2900 ਕਿੱਲੋ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 39,000 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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