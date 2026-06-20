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EXPLAINER: ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ...ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬੇਚੈਨ ਮਨ- ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ? ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

MENTAL ILLNESS
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 20, 2026 at 9:37 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ' ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਝਿਜਕ (Stigma) ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।'

ਜਾਣੋ, ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ (ETV Bharat)

ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਪਰ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...

Mental illness causes and treatment
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ (ETV Bharat)

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ), ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ (Mood) ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ (Behavior) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ) ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 'ਪਾਗਲਪਨ', 'ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ' ਜਾਂ 'ਓਪਰੀ ਕਸਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ (Medical Condition) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ' ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.4% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ 7.9% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ (ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ) ਦੀ ਦਰ 2.9%, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 2.5% ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.6% ਹੈ।'

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77.4% ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 81.2% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Mental illness causes and treatment
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ !

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ (Mental health disorder) ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 7ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ (ਚਿੰਤਾ) ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (ਅਵਸਾਦ) ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ (Teenagers) ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ DSM-5 ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ICD-11 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ...

  • ਮੂਡ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣਾ (Mood Disorders): ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਾਈਪੋਲਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ (Anxiety Disorders): ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਦੌਰਾ (Panic Attack) ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  • ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ (Psychotic Disorders - ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ): ਇਹ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  • ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣੀ (OCD): ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉਲਟਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਣੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਦਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣੇ।
  • ਪੁਰਾਣੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਡਰ (PTSD): ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੀ ਮੌਤ), ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ।
  • ਨੀਂਦ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ (ਇਨਸੌਮਨੀਆ) ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
Mental illness causes and treatment
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ- ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਚਿੰਤਾ (Anxiety) ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (Depression) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਦਦ ਤਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

Mental illness causes and treatment
ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ETV Bharat)

ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਅਸਰ ?

ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,

ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ (Neurochemistry) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Mental illness causes and treatment
ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਅਸਰ (ETV Bharat)

"ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਲੋਕ"

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Mental illness causes and treatment
ਡਾ. ਤਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ (ETV Bharat)

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਤਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ (Diagnosis) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.' (ICD) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਰੋਟਿਕ ਵਿਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ- ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।'

ਦੂਜਾ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਵਿਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ- ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ), ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਵਾਈਆਂ (Medications) ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਈ.ਸੀ.ਟੀ. (ECT) ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਕਲੰਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (Psychiatric Illnesses) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ (Behavioral Changes) ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ (Anxiety) ਅਤੇ ਮਾਈਲਡ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (Mild Depression) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।"

Mental illness causes and treatment
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ETV Bharat)

ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ (Early Stage) ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ (ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ' (Psychotherapy/ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਮੋਸ਼ੀ (Social Stigma) ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਓਪਰੀ ਕਸਰ' ਜਾਂ 'ਪਾਗਲਪਨ' ਵਰਗੇ ਗ਼ਲਤ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ (Psychiatrists) ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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