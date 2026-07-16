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ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

AUTISM MORE COMMON IN BOYS
AUTISM MORE COMMON IN BOYS (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 16, 2026 at 1:16 PM IST

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ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ (ASD) ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ-ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਐਸਪਰਜਰ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (APA) ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੈਨੂਅਲ (DSM-5) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ (ASD) ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਔਟਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਿਨੀਸੋਟਾ (UMN) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੱਧ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਾਹ

ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ (ASD) ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ 3:1 ਤੋਂ 4:1 ਦੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਮਰਦ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ (ASD) ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਾਹ

ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ (XX) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ X ਅਤੇ ਇੱਕ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ (XY) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੇਲ ਬ੍ਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਤ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ।

ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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