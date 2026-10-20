ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ! ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ! ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 20, 2026 at 2:47 PM IST
MEASLES CASES IN BANGLADESH 2026: WHO ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ 202,000 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 22,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 1,147 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 94 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ UNICEF ਅਤੇ WHO ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 94 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਮਾਮਲੇ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2026 ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ 4,410 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 47 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1,200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ MMR ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਖਸਰਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਰੈਸ਼ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਸ਼ੇ ਬੈਂਗਨੀ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਸਰੇ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਸਰਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਖਸਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਸਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਸਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਬੁਖਾਰ, ਜੋ 105 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ
- ਨੱਕ ਆਉਣਾ
- ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
- ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਰੈਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਸ਼ ਦਿਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
https://www.cdc.gov/measles/signs-symptoms/index.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/measles/symptoms-causes/syc-20374857
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8584-measles
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