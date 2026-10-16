ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਬਦਲੀ IVF ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ?
IVF ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 16, 2026 at 2:42 PM IST
CHANGING IVF TREATMENT PROCESS: IVF ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡੋਜ਼ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਡਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
IVF ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਟੀ ਸਰਿੰਜ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਪੇਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਲੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਪੇਨ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਿੰਜ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ IVF ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ IVF ਟੀਕੇ ਲਗਭਗ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
IVF ਟੀਕੇ ਲਗਭਗ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਗੋ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੁਭਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਲੀਮਿਲੇਤੀ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ IVF ਟੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ IVF ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?
IVF ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ follicles ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਉਤੇਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। -ਡਾ. ਅਲੀਮਿਲੇਤੀ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੈਅ ਡੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਲੀ ਸਰਿੰਜ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਟੀਕੇ ਪੇਨ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਤਲੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੀਕੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਦ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਟੀਕੇ ਪੇਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਡੋਜ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਟੈਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਘਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹਰ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਡਲ-ਫ੍ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਿੰਜ ਚੁਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਉੱਨਤ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਉਤੇਜਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਡੋਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਂ ਟਰਿੱਗਰ ਟੀਕਾ।
- ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ: ਜਲਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ।
- ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ: ਹਰ ਟੀਕੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
- ਹਲਕੀ ਚੁਭਣ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਨੀਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੇਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ IVF ਟੀਕੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਬਾਰੀਕ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੇਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਿੰਜ ਰਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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