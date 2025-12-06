ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ
ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿੱਕਲ ਹੈ।
Published : December 6, 2025 at 2:23 PM IST
ALLERGY OF ARTIFICIAL JEWELLERY: ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ, ਧੱਫੜ, ਗੰਢਾਂ, ਖੁਜਲੀ, ਸੁੱਕੇ ਧੱਬੇ, ਆਦਿ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਐਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ...
ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿੱਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਐਲਰਜੀਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਐਲਰਜੀਨ
- ਨਿਕਲ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਕਲ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸੀਸਾ: ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੈਡਮੀਅਮ: ਕੈਡਮੀਅਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਲਾਲ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਧੱਫੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧੱਫੜ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਗਹਿਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਈਵੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ
- ਲਾਲੀ
- ਕੋਮਲਤਾ
- ਸੋਜ
- ਗਰਮੀ
- ਧੱਫੜ
- ਸੁੱਕੇ ਧੱਬੇ ਜੋ ਜਲਣ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
- ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਲਣਾ
ਕੀ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਸਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧੱਫੜ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਖੁਰਕਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਫਲੈਕੀ, ਪੀਲੀ, ਜਾਂ ਰਿਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਧੱਫੜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
- ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:
- ਉਸ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੁਕੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਧੱਫੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਰੌਇਡ ਕਰੀਮ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਕਰੀਮ, ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਕਰੀਮ, ਓਰਲ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ, ਜਾਂ ਓਰਲ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
- ਕੈਲਾਮੀਨ ਲੋਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ, ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਇਮੋਲੀਐਂਟ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੋਸ਼ਨ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਨਮੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਰਜੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਗਿੱਲੇ ਕੰਪਰੈੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਭਿੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਮਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਓਮਾਈਸਿਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਸਤਹੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਰੌਇਡਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਯੂਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।