ਰੀਲਾਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੌੜ।

Addiction to watching and creating reels
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 30, 2025 at 2:49 PM IST

7 Min Read
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਰੀਲ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੀਲ ਦੀ ਆਦਤ?

ਕੋਈ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਰੀਲ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਰੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਰੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਚੈਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਨੂੰ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੇ ਆਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਚਨਾ, ਹਰ ਲਾਈਕ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਲਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਕੀ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਤ (ਨਸ਼ਾ) ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਲ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸੁਰੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ Gen Z ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

Gen Z, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "Gen Z ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Likes ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ Like, ਹਰ ਵਿਊ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Likes, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ Likes ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਡਾ. ਸੁਰੇਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੀਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਖੀ, ਚਿੜਚਿੜੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਡਾ. ਸੁਰੇਨ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਰੀਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ-

  • ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਸਵੈ-ਤੁਲਨਾ: ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
  • ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ: ਰੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ?

ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੁਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ?

  • ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।

  • ਔਫਲਾਈਨ ਐਕਟੀਵੀਟੀਜ਼ ਵਧਾਓ

ਸੈਰ, ਸੰਗੀਤ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

  • ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  • ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਨੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰੀਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗੀਤ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।"

ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

"ਅੱਜ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਓ, ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪਸੰਦਾਂ, ਵਿਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ।"

