ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਅਪਣਾ ਲਓ ਇਹ ਆਦਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : August 2, 2026 at 10:16 AM IST
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 15% ਤੋਂ 20% ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (66%) ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ LPG) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਬਾਇਓਮਾਸ (ਲੱਕੜ, ਗੋਹਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਕਣ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਠੋਸ ਬਾਲਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਮੱਛਰ ਕੋਇਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਪ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਧੂੰਏਂ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਵੀ ਵਾਟੇਗਾਂਵਕਰ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
- ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
- ਚਿਮਨੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
- ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
- ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਛਰ ਕੋਇਲਾਂ ਅਤੇ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ
- ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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