50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ
ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 26, 2026 at 7:42 PM IST
What is diphtheria?: ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਮਬਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਮਬਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ...
ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ?
WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ (ਕੋਰੀਨੇਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜੋ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਟ੍ਰੈਪ ਥਰੋਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ, ਚਿੱਟੀ, ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ
ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਥੀਰੀਆ (ਜੋ ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਥੀਰੀਆ (ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਬਰਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕੇਸ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਬਰਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (7 ਤੋਂ 27+ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ)। 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (CDC) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:
ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਡਿਪਥੀਰਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਗਲੇ ਅਤੇ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ, ਗ੍ਰੇ ਝਿੱਲੀ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ
- ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (ਵੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ)
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ
- ਵਗਦਾ ਨੱਕ
- ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ
- ਥਕਾਵਟ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਮੜੀ ਦੇ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ। ਸਲੇਟੀ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਛਾਲੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਡਿਪਥੀਰਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਛਾਲੇ (ਅਕਸਰ ਗੰਦੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ)।
- ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚਮੜੀ ਦਾ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਕਸਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ, ਗ੍ਰੇ ਸੂਡੋਮੇਂਬ੍ਰੇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ (ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ), ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਦਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਕਿਮਬਰਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਮਬਰਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਮਬਰਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਖਸਰਾ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਪਾੜਾ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਥੀਰਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ - ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਅਜੀਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕੋ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਢੱਕੋ। ਲਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)