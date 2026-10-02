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ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ 'ਚ 1.9 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਕੇਸ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ 2024 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ

LINK BETWEEN CANCER AND INFECTIONS
ਲਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 10:52 PM IST

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CANCER SPREAD THROUGH INFECTIONS: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 'ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ' (WHO-IARC) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,90,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗਾਂ (infections) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15.6 ਲੱਖ (1.56 ਮਿਲੀਅਨ) ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ (2.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਗਰੁੱਪ 1 ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ' (ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਛੂਤਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV), 'ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ' (Helicobacter pylori), ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਾਇਰਸ, ਐਪਸਟੀਨ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ (EBV), ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) ਅਤੇ ਕਾਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਪੀਸਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 15% ਤੋਂ 20% ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਣ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1,90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਗਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ (chronic inflammation) ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ HPV ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। HPV ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ (ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'elicobacter pylori'(H. pylori) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 47,000 ਮਾਮਲਿਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਸਟਾਈਨ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ (Epstein-Barr virus) ਲਗਭਗ 22,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 10,000 ਅਤੇ 5,300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ (chronic) ਲਾਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਹੈਪੇਟੋਸੈਲਿਊਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ' (hepatocellular carcinoma) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ?

ਐਪਸਟਾਈਨ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ (EBV) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਲਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। EBV ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਮੋਨੋਨਿਊਕਲੀਓਸਿਸ' (infectious mononucleosis) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ EBV ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ "ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ" ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਨੈਸੋਫੈਰਿੰਕਸ) ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਕਿਟ ਲਿਮਫੋਮਾ ਅਤੇ ਹੌਜਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਡਜ਼ (AIDS) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਪੀਸਵਾਇਰਸ (KSHV), ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਹਰਪੀਸਵਾਇਰਸ 8 (HHV-8) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ 'ਕੈਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Source-

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

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LINK BETWEEN CANCER AND INFECTIONS
CANCER SPREAD THROUGH INFECTIONS
ਲਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ
CANCER SPREAD THROUGH INFECTIONS
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