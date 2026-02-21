ETV Bharat / health

ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ALS?

ਅਦਾਕਾਰ ਐਰਿਕ ਡੇਨ ਦੀ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ALS ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ALS? (CANVA)
Choose ETV Bharat

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS: ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਐਨਾਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਾਰਕ ਸਲੋਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਰਿਕ ਡੇਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀ ALS (ਐਮੀਓਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੇਟਰਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ALS ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਬੀ ਹਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂੜ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ।

ALS ਕੀ ਹੈ?

ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਓਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਟਰਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ.ਐਲ.ਐਸ. ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ALS ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ALS ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੂ ਗੇਹਰਿੰਗ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ALS ਅਕਸਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ALS ਹਿਲਣ-ਜੁਲਣ, ਬੋਲਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ALS ਦੇ ਲੱਛਣ?

ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ.ਐਲ.ਐਸ. ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ALS ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...

  • ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।
  • ਠੋਕਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣਾ।
  • ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।
  • ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੇਢੰਗਾ ਹੋਣਾ।
  • ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।
  • ਅਚਾਨਕ ਰੋਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਜਾਂ ਉਬਾਸੀ ਲੈਣਾ।
  • ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ALS ਅਕਸਰ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਚਬਾਉਣ, ਨਿਗਲਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ALS ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ALS ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ, ਗੰਧ, ਛੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਾਂ (ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ALS ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ALS ਉਹਨਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਹਨ. ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ALS ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮੂਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ALS ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ALS ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ALS ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਓਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਟਰਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (ਏ.ਐਲ.ਐਸ.), ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸਾਈਲੈਂਟ" ਸੰਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਏਐਲਐਸ (ਐਮੀਓਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਟਰਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਸੰਸ਼ੋਧਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਸੋਡੀ (ਟੋਫਰਸਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SOD1 ਅਤੇ FUS ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ALS ਖੋਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੈਨਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ 'ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ AI-ਪਾਵਰਡ "ਬ੍ਰੇਨ-ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ" (BCIs) ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਵਿੱਚ, "ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ਡ ਏਆਈ" 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜੋ ALS ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਰਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 150,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2026 ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ "ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗ ਫੰਡ" ਅਤੇ ਸੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਲਈ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ALS ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ- ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

