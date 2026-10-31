ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ?
ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Published : October 31, 2026 at 5:18 PM IST
RECOGNIZE A BLOOD CLOT IN THE BRAIN: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਡਾ. ਦੇਬਾਰੁਨ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...
ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਦੇਬਾਰੁਨ ਬਿਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੈੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਝੁਕਣਾ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਨਜ਼ਰ, ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ), ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ,"ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾ. ਦੇਬਰੁਨ ਬਿਸਵਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਨਮਕ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਨਿਯਮਤ ਆਦਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?
ਡਾ. ਦੇਬਰੁਨ ਬਿਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 30 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹਾਂ" ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਦੇਬਰੁਨ ਬਿਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਟਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਲੱਛਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਲੱਛਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ (ਆਕਾਰ), ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ।
ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਡਾ. ਦੇਬਰੁਨ ਬਿਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਬੋਲਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)