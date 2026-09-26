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ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਬਨਾਮ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ ਫਰਕ ?

ਮਾੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

POOR FITNESS VS LUNG PROBLEMS
ਮਾੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਨਾਮ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (FREEPIK AND GETTY IMAGES))
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 26, 2026 at 3:35 PM IST

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POOR FITNESS VS LUNG PROBLEMS: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਮਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ), ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ...

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਵ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਵਰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਦੌੜਨਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਲਕੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਨੀਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਨਹੁੰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਾਈਰੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਪਲਮਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

TAGGED:

HOW TO TREAT SHORTNESS OF BREATH
LUNG RELATED ISSUE
ਮਾੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
LUNG PROBLEMS
POOR FITNESS VS LUNG PROBLEMS

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