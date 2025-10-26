ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease
ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 26, 2025 at 2:58 PM IST
Fatty Liver Disease: ਜਿਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ, ਪਿੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਦਾਗ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਰਾਠੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ
- ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ
ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ, ਉਲਝਣ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੇਡ ਹਨ: ਗ੍ਰੇਡ 1 (ਹਲਕਾ), ਗ੍ਰੇਡ 2 (ਮੱਧਮ), ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 3 (ਗੰਭੀਰ), ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ
ਗ੍ਰੇਡ 1 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ (ਹਲਕਾ): ਇਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5% ਤੋਂ 33% ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ (ਮੱਧਮ): ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ 33% ਤੋਂ 66% ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ (ਦਾਗ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਡ 3 ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ (ਗੰਭੀਰ): ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰ ਦਾ 66% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ (ਦਾਗ), ਸਿਰੋਸਿਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ (ਗ੍ਰੇਡ 1) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ (ਗ੍ਰੇਡ 3) ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰੋਸਿਸ) ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34% ਤੋਂ 66% ਜਿਗਰ ਸੈੱਲ ਚਰਬੀ-ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਡ 3 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੇਡ 3 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰੋਸਿਸ (ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਾਗ) ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
- ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ (ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ)
- ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਬਜ਼ੁਰਗ
- ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
- ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)