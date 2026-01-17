ETV Bharat / health

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ KISS ਕਰਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ KISS ਕਰਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ (GETTY IMAGES)
WHY SHOULD NEVER KISS A BABY: ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੂਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਗੌਤਮ ਯਲਮੁਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ?

ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਯੇਲਾਮੁਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲਕੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ (GETTY IMAGES)

ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ (RSV) ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਰੀਜਨਲ ਹੈਲਥ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2001 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ RSV ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ RSV ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (GETTY IMAGES)

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ RSV ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100,000 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ RSV ਕਾਰਨ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RSV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?

RSV, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰੌਨਕਿਓਲਾਈਟਿਸ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ) ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ (GETTY IMAGES)

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ RSV ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ:

  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਤੇਜ਼ ਸਾਹ
  • ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ
  • ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੱਕਾਂ
  • ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ
  • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਗਣਾ
  • ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ
  • ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ

ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ RSV ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ RSV ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ...

  • 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
  • ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ
  • ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
  • ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
  • ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
  • ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
  • ਘੱਟ ਜਨਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
  • ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
  • ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
  • ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਇਰਸ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਵੀ RSV ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

