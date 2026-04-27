KIMS ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ QAI ਮਾਨਤਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ

KIMS ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ QAI ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : April 27, 2026 at 3:48 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦਾ KIMS ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸੰਸਥਾ (QAI) ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। KIMS ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ QAI ਪਹਿਚਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਦਾਨ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਕੌਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਕੌਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ

ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਾਹਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ, KIMS ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਹਾਸਪਿਟਲਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

KIMS ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੀਮ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ KIMS ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

