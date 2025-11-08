ETV Bharat / health

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਿਆ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਤਨਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

kidney cancer risk
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 8, 2025 at 1:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਗੰਢ (ਟਿਊਮਰ) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ (ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ) ਜਾਂ ਘਾਤਕ (ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਸਟੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਰ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾ. ਤਨਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਡਾ. ਤਨਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

  • ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ (ਹੀਮੇਟੂਰੀਆ)
  • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  • ਕੱਛ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਢ
  • ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
  • ਅਨੀਮੀਆ
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
  • ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  • ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਢ
  • ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
  • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
  • ਉੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ
  • ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜੋ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਆਦਿ।

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ

ਡਾ. ਤਨਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਸਟਰੀ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਡਾ. ਤਨਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 13,000 ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ

ਡਾ. ਤਨਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਫੇਜ਼

ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਤਨਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

TAGGED:

KIDNEY CANCER RISK
KIDNEY CANCER SYMPTOMS
KIDNEY CANCER PHASE
KIDNEY CANCER TREATMENT
KIDNEY CANCER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

EXPLAINER: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.