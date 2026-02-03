ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਲਾਭ?

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਲਾਭ?
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : February 3, 2026 at 10:23 AM IST
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੁਆਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭ
ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਗੀਬੇਰੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਣੇ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਦੀ, ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਗਲੰਗਲ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ, ਸੁੱਕੇ, ਪਾਊਡਰ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ੇ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ
- 4.8 ਕੈਲੋਰੀਜ
- 1.07 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ
- 0.12 ਗ੍ਰਾਮ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ
- 0.11 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
- 0.05 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ
- 0.1 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ3 ਅਤੇ ਬੀ6, ਆਇਰਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਰਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਫਲੂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਰਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗਲਾਈਕੇਟਿਡ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ।-ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ: ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਰਕ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਤਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ: ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।
ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੜਵੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।
ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ: ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
