ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 2:02 PM IST
ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਯਤਨ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਰਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 370 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: 'ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ' (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ 'ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ' (ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ)। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
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