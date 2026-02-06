ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ
ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : February 6, 2026 at 10:21 AM IST
ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਗੰਢ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਫਾਈਨ-ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਸੂਈ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰਕਾਰ ਕੋਰ ਇੱਕ ਖੋਖਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਸ਼ੱਕੀ ਪੁੰਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤਰਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਾਇਓਪਸੀ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚੁਭਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਦਰਦ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੱਟ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨਾਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੀਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਲਾਗ: ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ, ਡਿਸਚਾਰਜ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ: ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਾਕੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ: ਗਤਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਮਾਰਕ: ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਾਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
