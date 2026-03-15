ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ? ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
Published : March 15, 2026 at 4:15 PM IST
IS SLEEPING WITH A FAN SAFE: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਭਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕੀ ਹਵਾ - ਇਸਦੇ ਸਥਿਰ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ - ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਨਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਖੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਫਾਇਦੇ...
ਵਿੰਡਲੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਮਨਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੰਢਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ "ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੋਰ" ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਠੱਲ: ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਥਿਰ, ਕੋਮਲ ਗੂੰਜ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੋਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਹਤਰ: ਪੱਖੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੱਖੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਚਾਨਕ ਬਾਲ ਮੌਤ ਸਿੰਡਰੋਮ (SIDS) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਲ ਮੌਤ ਸਿੰਡਰੋਮ (SIDS) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ
- ਸੁੱਕਾ ਗਲਾ
- ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
- ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਲਣ
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਸਿੱਧਾ ਸਲੀਪਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਿੱਧਾ ਬਿਸਤਰੇ ਵੱਲ ਵਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ।
ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਧੂੜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪੱਖੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਮੇ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
- ਛਿੱਕਾਂ
- ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਲਣ
ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੂੰ ਧੂੜ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ: ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖੇ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੇਠ ਸਿੱਧਾ ਸੌਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ, ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਪੱਖੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ "ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੋਰ" (ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਗੂੰਜ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਵਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਹਲਕੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)