ਕੀ IVF ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਾ ਬੈਠੀਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ
IVF ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਓਹਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
Published : October 13, 2026 at 10:22 AM IST
IVF ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਟੀਮਿਊਲੇਸ਼ਨ, ਐਗ ਰਿਟਰੀਵਲ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸ਼ਣ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ IVF ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
IVF ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਪੜਾਅ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
IVF ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਉਤੇਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ follicles ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ: ਰੇਖਾ ਬਰਾੜ, ਆਈਵੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਮਾਹਿਰ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹਾਈਪਰਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹਾਈਪਰਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਧਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
PMOS, ਜ਼ਿਆਦਾ follicle ਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ OHSS ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ IVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ IVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। IVF ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਊਰਜਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ: ਰੇਖਾ ਬਰਾੜ, ਆਈਵੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਮਾਹਿਰ
ਅੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ?
ਅੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ IVF ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IVF ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਲੱਛਣ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ: ਰੇਖਾ ਬਰਾੜ, ਆਈਵੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਮਾਹਿਰ
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। TWW ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋ ਔਰਤਾਂ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਬਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ?
IVF ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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